Napoli – Udinese: 2-1. Rimonta azzurra firmata Milik e Politano

Il Napoli batte l’Udinese in rimonta per 2-1 : di De Paul (22°), Milik (32°) e Politano (95°) le reti del match. Vittoria meritata per gli uomini di Gattuso, che ritrovano i 3 punti dopo i pareggi con Milan e Bologna.

Primo Tempo. Si chiude sul punteggio di parità la prima frazione di gioco: a De Paul risponde Milik. Due squadre diverse in campo: da un lato gli uomini di Gattuso privilegiano un possesso palla stretto, che spesso, però, si perde tra le strette maglie della difesa friulana; dall’altro gli undici di Gotti prediligono un gioco di attesa, con ripartenza micidiali. Ne viene fuori un pareggio, sostanzialmente giusto,frutto del cinismo dell’Udinese da un lato e la mole di gioca del Napoli dall’altro. Le reti: al 22° De Paul raccoglie sul versante destro d’attacco un perfetto cross a tagliare di Nestorsky e batte, indisturbato, Ospina; al 32° Milik, da poco subentrato all’infortunato Mertens, in spaccata mette un perfetto cross di Fabian Ruiz alle spalle di Musso. Da segnalare una bellissima azione corale del Napoli all’8°, con tiro finale di Zielinsky murato da Becao; un tiro di Mario Rui al 23° parato da Musso; un colpo di testa di Insigne al 42° bloccato da Musso ed un gol di Nestorovski annullato in apertura per posizione di fuorigioco.

Secondo Tempo. Ripresa sulla falsa riga della prima frazione di gioco, con il Napoli che controlla il match con il possesso palla e l’Udinese che cerca di approfittare in ripartenza degli errori degli azzurri. Ne viene fuori una seconda parte con gli uomini di Gattuso costantemente nella metà campo avversaria e l’undici di Gotti quasi perennemente dietro la line della palla. A deciderla è una magia di Matteo Politano, prima rete in azzurro (in precedenza aveva segnato solo uno dei rigori della finale della Coppa Italia), che al 95° dal limite la mette lì dove Musso non può arrivarci. Da segnalare un legno di Zielinski al 60°, con palla che finisce sulla linea di porta; un miracolo di Ospina al 69° su Lasagna ed un salvataggio sulla linea di Koulibaly (con palla che finisce sul palo) su tiro a botta sicura di De Paul all’84°.

Tabellino

Napoli-Udinese 2-1 (pt 1-1)

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz (80′ Elmas), Lobotka (71′ Demme), Zielinski (80′ Allan); Callejon (71′ Politano), Mertens (32′ Milik), Insigne. A disposizione: Meret, Karnezis, Luperto, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Lozano. Allenatore: Gattuso

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytick; Stryger Larsen, De Paul, Walace (89′ Troost-Ekong), Fofana, Zeegelaar (82′ Ter Avest); Nestorovski, Lasagna (92′ Sema). A disposizione: Nicolas, Perisan, Samir, Mazzolo, Compagnon, Ballarini, Oviszach, Lirussi, Palumbo. Allenatore: Gotti

ARBITRO: Chiffi di Padova

MARCATORI: 22′ De Paul (U), 32′ Milik (N), 95′ Politano (N).

NOTE: Ammoniti: Milik, Koulibaly, Demme (N); Becao, Walace (U). Recupero: 2′ – 6′