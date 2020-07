Foto sscnapoli.it

Napoli – Udinese 2-1, le pagelle: Politano decisivo, Milik finalmente killer sotto porta. Male Manolas e Callejon

OSPINA 6,5: nessuna colpa sul gol di De Paul, si supera sulla conclusione a botta sicura di Lasagna con un gran colpo di reni. Miracoloso

HYSAJ 6: si limita a mantenere la posizione restando molto basso. Non manca qualche affanno in copertura ma tutto sommato non commette grossi errori. Soldatino

MANOLAS 5,5: diverse sbavature non da lui, su tutte la svirgolata che regala a Lasagna un’occasione a porta spalancata. Troppo spesso fuori posizione. Sbadato

KOULIBALY 6: salva alla disperata sulla linea con l’auto del palo il pallonetto di De Paul. Controlla bene la sua zona facendo ripartire l’azione dalle retrovie. Arcigno

MARIO RUI 6: le cose migliori le fa vedere in uscita. Accompagna costantemente la manovra provando anche il tiro, non manca qualche buco di troppo alle sue spalle. A trazione anteriore

FABIAN RUIZ 6,5: prova a costruire la manovra dal basso svariando su tutta la linea di centrocampo. Suo l’assist per il gol di Milik, prezioso nello smistare palla e far ripartire l’azione. Illuminante. (dall’80’ ElLMAS s.v.)

LOBOTKA 6: fa tanto lavoro sporco, tocca molti palloni giocando soprattutto in orizzontale. Soffre un pò il dinamismo dei mediani friulani ma regge bene. Attento. (dal 70′ DEMME 6: argine nel fermare qualche ripartenza pericolosa dell’Udinese, resta bloccato dando equilibrio ai suoi. Diga)

ZIELINSKI 6: si muove molto tra le linee ma non sempre è lucido negli ultimi sedici metri. Va vicinissimo al gol con Musso che gli devia il tiro sotto la traversa, con trequarti di palla che varca la linea. Sfortunato. (dall’80’ ALLAN s.v.)

CALLEJON 5,5: fatica a trovare la profondità, manca l’impatto sotto porta nell’azione del gol di Milik. Sembra aver perso la vena realizzativa, fatica anche in fase di ripiegamento. Spento. (dal 70′ POLITANO 7: sceglie il momento più opportuno per siglare la prima rete in azzurro, un gol nel finale che regala i tre punti agli azzurri. Grande impatto sul match. Decisivo)

MERTENS 5,5: costretto a lasciare il campo dopo mezz’ora per una botta. Fino a quel momento tocca pochi palloni finendo chiuso tra le fitte maglie della difesa friulana. Braccato (dal 30′ MILIK 6,5: trova la zampata vincente alla prima palla giocabile rimettendo in sesto la partita. Entra finalmente con convinzione e cattiveria agonistica buscandosi anche un giallo che lo costringerà a saltare la trasferta di Parma. Killer)

INSIGNE 6: arriva spesso sul fondo ma la scelta finale non sempre è quella giusta. Prova diverse volte ad accentrarsi per la conclusione creando comunque apprensione nei difensori avversari. Da premiare per impegno e costanza. Voglioso