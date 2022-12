Napoli – Trovato in possesso di droga, arrestato 29enne

Oggi pomeriggio gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cervi hanno notato un ragazzo con atteggiamento circospetto che, alla loro vista, ha fatto allontanare un uomo giunto in quel momento a bordo di uno scooter.

I poliziotti lo hanno controllato trovandolo in possesso di 32 involucri contenenti circa 11.5 grammi di cocaina, 580 euro e di un telefono cellulare.

C.D.R., 29enne napoletano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.