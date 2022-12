Ischia – Sorpreso a bordo di uno scooter rubato, denunciato 53enne

Giovedì mattina gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Michele Mazzella, hanno notato un uomo a bordo di un ciclomotore privo di casco protettivo che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in via del Tribunale, gli agenti lo hanno bloccato; inoltre, hanno accertato che il mezzo su cui viaggiava era stato rubato la sera precedente .

Un 53enne di Lacco Ameno con precedenti di polizia è stato denunciato per ricettazione mentre lo scooter è stato restituito al proprietario.