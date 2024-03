Napoli- Torino: 1-1. Non basta un super Kvara, un gol di Sanabria allontana il Napoli dalla zona Champions

Finisce 1-1 tra Napoli e Torino al Diego Armando Maradona: a Kvara, in rete al 61°, risponde Sanabria 3 minuti più tardi. Un buon Napoli quello visto al Diego Armando Maradona, con un Kvaratskhelia nella versione migliore. E’ sua la rete del momentaneo vantaggio, dopo uno scambio con Mario Rui. Ma il georgiano si è reso protagonista di una sfida personale con Milinkovic- Savic, bravo a chiudergli la porta in almeno altre 4 occasioni.

Gli azzurri pagano un momento di indecisione su un rimpallo in area, nell’occasione del gol di Sanabria.

Bicchiere mezzo vuoto per il bottino portato a casa, ma mezzo pieno per quanto visto in campo.

Il tempo concesso a Calzona è oggettivamente poco per chiedergli un miracolo, ma il pubblico del Maradona ha almeno ripreso ad applaudire la propria squadra.

Bocciato l’arbitraggio di Orsato.

A fine gara Calzona ha dichiarato:

C’è rammarico per il risultato ma io sono soddisfatto della prestazione. Abbiamo avuto una supremazia schiacciante, ai ragazzi non ho da imputare nulla perchè se ci esprimiamo sempre così possiamo arrivare lontano”. Su Kvara: “Kvara è un campione, sta mettendo in pratica anche quello che ci diciamo in settimana. Ma io sono soddisfatto anche degli altri ragazzi. Oggi abbiamo imposto un pressing costante e la squadra è sempre stata alta.”

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui (79′ Olivera) Anguissa, Lobotka (92′ Lindstrom), Zielinski (67′ Traorè) Politano (67′ Raspadori), Kvaratskhelia, Osimhen. All. Calzona

TORINO: Milinkovic-Savic; Djidji (67′ Sazonov), Buongiorno, Masina; Bellanova (87′ Lazaro), Linetty (88′ Vojvoda), Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Pellegri (62′ Sanabria), Zapata. All. Juric (squalificato) in panchina in vice Paro

Arbitro: Orsato di Schio

Marcatori: 61′ Kvaratskhelia, 64′ Sanabria

Note: ammoniti Zapata, Osimhen, Juan Jesus, Buongiorno