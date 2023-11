Napoli – Tenta di rapinare un uomo, arrestato 24enne marocchino

Nella tarda mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vasto- Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi direzione corso Garibaldi, sono stati avvicinati da un uomo il quale, indicandone un altro poco distante, ha raccontato che, poco prima, quest’ultimo sotto minaccia di un coltello, aveva tentato di asportargli il cellulare e una somma di denaro.

Pertanto gli operatori con non poche difficoltà, hanno bloccato il 24enne con precedenti di polizia anche specifici, e lo hanno tratto in arresto per tentata rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.