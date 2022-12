Napoli – Spalletti: ‘Abbiamo commesso degli errori ma stiamo completando la preparazione lavorando con intensità ed entusiasmo’

Abbiamo cercato di fare quello che era giusto per continuare sulla nostra strada ma stasera abbiamo commesso troppi errori“. Luciano Spalletti commenta così il test amichevole contro il Lille.

“In questo momento abbiamo da completare ancora la preparazione e quando si va a giocare a viso aperto contro un avversario così forte si rischia troppo. Però fa tutto parte del percorso di lavoro che stiamo effettuando.

“Le gambe adesso non supportano le idee di gioco e le capacità tecnica che ha la squadra. Bisogna crescere come condizione ed è nei nostri programmi crescere sia come collettivo che a livello individuale. Ci stiamo allenando bene, con intensità e attenzione e non ci sono problemi sotto il profilo della mentalità”.

E’ venuto il Presidente De Laurentiis a farvi gli auguri di Natale: “Sì, ci siamo scambiati gli auguri, ci ha mostrato la sua fiducia e la vicinanza della Società attraverso il suo messaggio che è sempre importante”.