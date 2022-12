Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Lille 1-4: azzurri travolti nell’ultima amichevole al Maradona

Napoli: Meret; Di Lorenzo (83′ Zanoli), Ostigard, Juan Jesus (83′ Barba), Mario Rui, Lobotka (69′ Gaetano), Ndombele, Elmas (71′ Raspadori), Politano (69′ Zerbin), Kvaratskhelia (83′ Zedadka), Osimhen (69′ Simeone). All. Spalletti

Lille: Chevalier, Diakité, Fonte (14′ Alexsandro), Djaló, Weah (71′ Ramet), André (62′ Baleba), André Gomes (61′ David), Cabella, Angel, Zhegrova (61′ Ounas), Virginius (61′ Bamba). All. Fonseca

Arbitro: Maresca di Napoli

Marcatori: 18′ Diakitè, 63′ David, 78′ Ounas, 82′ Bamba, 93′ Raspadori

Finisce col successo del Lille la seconda e ultima amichevole del Napoli al Maradona prima della ripresa del campionato nell’anno nuovo. I francesi sono evidentemente avanti di preparazione anche alla luce dell’imminente ripresa della Ligue 1. Il match è sostanzialmente equilibrato per un’ora poi il Lille forte della sua condizione fisica più brillante segna un divario netto nel risultato finale. Per il Napoli una tappa di avvicinamento alla ripresa della stagione con Spalletti che anche questa volta ruota gli uomini e prosegue sulla strada della preparazione finalizzata al primo impegno ufficiale il 4 gennaio a San Siro. Nel finale arriva il bel gol di Raspadori con un gesto tecnico pregevole. Per Jack è la quinta rete in questo periodo di test amichevoli dopo le due doppiette in Turchia con Antalyaspor e Crystal Palace.

PRIMO TEMPO

10′ – partita che inizia su ritmi alti e giro palla veloce da parte di entrambe le squadre

12′ – uscita di Meret che argina la progressione di Virginius

18′ – gol del Lille con deviazione di Diakitè su azione d’angolo: 1-0

20′ – sinistro di Kvara in area, blocca Chevalier

23′ – progressione e destro di Ndombele, alto di poco

32′ – incursione di Osimhen che si infila tra due difensori e tira defilato, esterno della rete

43′ – occasione gol per il Napoli con Kvara servito in area da Elmas, destro piazzato: salva un difensore in scivolata

45′ – cross di Osimhen per Kvaratskhelia che non ci arriva di un soffio

SECONDO TEMPO –

52′ – punizione di Kvara, alta

63′ – secondo gol del lille con iagonale di David in area: 2-0

78′ – terzo gol del Lille con un sinistro di Ounas entrato da poco: 3-0

82′ – quarto gol dei francesi con tap in in area di Bamba.

87′ – girata di Raspadori su spunto di Zerbin, deviata sulla traversa

93′ – gol del Napoli con un destro morbido e preciso di Raspadori all’angolo: 4-1