Napoli – Sorpreso mentre tenta di rubare un’auto, arrestato 30enne

Stamattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Tasso hanno notato un uomo che stava armeggiando accanto al bagagliaio di un veicolo parcheggiato e che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo nascondendosi dietro un cassonetto ma è stato immediatamente bloccato e trovato in possesso di 2 chiavi “torx” e 3 bulloni.

I poliziotti hanno accertato che l’uomo, durante le fasi dell’identificazione, aveva fornito generalità false e che si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio; inoltre, hanno verificato che è sottoposto al divieto di ritorno nel Comune di Napoli fino al 24 aprile 2023.

S.B., 30enne napoletano, è stato arrestato per tentato furto aggravato ed evasione nonché denunciato per false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale e inottemperanza al divieto di ritorno cui è sottoposto.