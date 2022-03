Napoli – Controlli nel quartiere San Pietro a Patierno: i risultati

Stamattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, personale dell’Unità Operativa di Secondigliano della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, del Reparto Mobile e di personale dell’Enel, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di San Pietro a Patierno e in particolare in via Agello e in piazza Guarino.

Nel corso dell’attività sono state identificate 95 persone, di cui 30 con precedenti di polizia, controllati 62 veicoli di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa e contestate 2 violazioni del Codice della Strada per mancata esibizione dei documenti di circolazione.

In via Agello, gli operatori hanno effettuato un controllo presso un’autofficina meccanica dove hanno denunciato il titolare per smaltimento illecito dei rifiuti speciali e sanzionato amministrativamente per mancata iscrizione all’albo degli artigiani, per mancanza dell’autorizzazione sanitaria e per errati conferimenti dei rifiuti in violazione dell’ordinanza sindacale; inoltre, hanno sanzionato un dipendente poiché sprovvisto di certificazione verde (c.d. “green pass”).

Infine, sono state rimosse le sostanze oleose presenti sul manto stradale adiacente l’officina e ripristinato lo stato dei luoghi per favorire il transito dei pedoni in sicurezza.