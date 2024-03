Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 51enne

Nella serata di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato un uomo a bordo di un’auto in via Caravaggio, trovandolo in possesso di 3 involucri di cocaina; di seguito, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo all’autovettura in uso all’indagato dove, all’interno del vano al di sotto della ruota di scorta, hanno rinvenuto ulteriori 11 bustine della stessa sostanza, del peso complessivo di circa 47 grammi.

Ed ancora, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del prevenuto dove hanno rinvenuto, all’interno dell’appartamento, la somma di 1300 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa e, all’interno dei box in uso all’indagato, 18 involucri di cocaina del peso di 65 grammi circa e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Pertanto, un 51enne napoletano, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.