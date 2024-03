Napoli – Maltratta la moglie, fermato un uomo

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato Secondigliano e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti nel quartiere di Secondigliano per la segnalazione di una lite in famiglia.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica che, alla loro vista, ha iniziato ad inveire contro di loro fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.

In quel frangente, gli agenti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere stata minacciata con un coltello dal prevenuto, suo marito, in presenza anche del figlio minore.

Per tali motivi, un 52enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.