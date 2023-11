Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 25enne

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

Per tale motivo, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di due involucri con circa 10 grammi ci hashish e 1135 euro.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto 5 bustine e due barattoli contenenti complessivamente circa 76 grammi di marijuana, due buste con circa 42 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Pertanto, il 25enne, con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente.