San Giorgio a Cremano – Incidente frontale da auto e motorino, ferita una donna

Scontro frontale questa mattina intorno alle 12 circa tra un automobile e un motorino.

La vicenda si è verificata a Via Manzoni, più precisamente tra la strada che porta verso Barra e la rotonda tra il Palaveliero e il noto bar Yogi, dove due donne sono state protagoniste di un brutto incidente.

L’automobile uscendo da una via in salita si è scontrata all’incrocio con una donna intenta a girare con il motorino, la quale dopo lo scontro, casca a terra restando immobile mentre la conducente dell’auto si ferma prestando soccorso alla donna. Poco dopo sul posto sono giunti i vigili che hanno moderato il traffico.

Non si conoscono al momento le condizioni della donna e della precisa dinamica della vicenda ma molti cittadini hanno lamentato la pericolosità di quell’incrocio.

“Questo incrocio è pericolosissimo, perché è in salita e subito arrivi sulla strada trafficata tra clacson, traffico e confusione”, lamenta una donna presente sul posto.

“Bisogna stare attenti in questo punto, mi chiedo perché hanno riaperto questa strada” esclama un’altra donna.