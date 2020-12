Napoli – Sorpreso a spacciare droga, arrestato 20enne

Ieri pomeriggio, per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel quartiere Vasto, i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un servizio di osservazione in via Bologna dove hanno potuto documentare una cessione di droga ad un uomo da parte di un giovane a bordo di uno scooter.

I poliziotti li hanno bloccati trovando lo spacciatore in possesso di un pacchetto di sigarette contenente quattro bustine con marijuana per il peso complessivo di 6 grammi circa, di tre involucri con 3,10 grammi circa di hashish e di 230 euro, mentre l’acquirente aveva una bustina contenente 1,50 grammi circa di marijuana.

G. D., 20enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e l’acquirente è stato sanzionato.