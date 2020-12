Napoli – Rapinavano coppiette: presi due minori

Su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, personale della Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli, che dispone la misura custodiale in Istituto Penale per minorenni per F.C. di anni 14 e I.C. di anni 15 gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso.

Durante il periodo estivo nella zona di Posillipo sono state commesse molteplici rapine a danno di coppie di giovanissimi.

Personale della Squadra Mobile ha effettuato una complessa attività investigativa eseguita con l’utilizzo di presidi tecnologici e attività su strada che ha permesso di individuare gli scooter su cui i rapinatori hanno commesso i raid identificandone gli utilizzatori.

A F.C. è stata contestata la rapina avvenuta in data 18 luglio a danno di una coppia a cui sono stati asportati, sotto la minaccia di un coltello, i cellulari smartphone di ultima generazione; I.C. è stato individuato quale responsabile della rapina avvenuta il 24 agosto a danno di una coppia derubata, sotto la minaccia di una pistola, di una borsa contenente gli effetti personali. Sono stati inoltre entrambi riconosciuti quali autori della rapina avvenuta il 21 luglio a danno di una coppia, che sotto la minaccia di un coltello hanno dovuto consegnare cellulari smartphone e monili in oro.

All’esito dell’esecuzione gli indagati sono stati associati all’Istituto Penale per i minorenni di Napoli-Nisida