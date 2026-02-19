Napoli – Sorpreso a cedere droga, arrestato 47enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti del Commissariato Dante, durante i servizi all’uopo predisposti, in via Francesco Saverio Carrera, hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un altro soggetto.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato sia il predetto che è stato trovato in possesso di 145 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, sia l’acquirente che è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina appena acquistato.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.