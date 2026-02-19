Lettere – Droga, proiettili e caricatori in casa di un 57enne. Il sequestro dei Carabinieri

Arresto da Nobel per i Carabinieri della Compagnia di Castellammare Di Stabia.

E’ mattina inoltrata a Lettere quando i militari arrestano P. M., 57enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Nella sua abitazione nascondeva 32kg di marijuana già suddivisa in dosi e pronta per la vendita. E ancora, 40 proiettili di vario calibro nascosti in un vecchio calzino, 3 caricatori per kalashnikov e 2 passamontagna ricavati da berretti di lana. Particolare curioso nel verbale di sequestro, circa un chilo di Balistite, la polvere da sparo inventata dal chimico Alfred Bernhard Nobel.

L’uomo, arrestato per ricettazione e detenzione illecita di munizioni e parti di arma da guerra, è ora in carcere.