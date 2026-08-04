Sant’Antonio Abate – Stiamo arrivando esci. “Galeotto fu il messaggio”… Carabinieri arrestano due persone e ne denunciano un’altra

A Sant’Antonio Abate i carabinieri della locale stazione hanno arrestato il 36enne S. C. e S. S., 19enne. Entrambi sono già noti alle forze dell’ordine. Il primo – di Sant’Antonio Abate – deve rispondere di evasione mentre il più piccolo dei due, di Gragnano ma residente a Castellammare di Stabia, dovrà affrontare il processo per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri stanno pattugliando la zona quando notano C. all’esterno della sua abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. La scusa del caldo non regge e scatta il controllo. Nelle mani dell’uomo lo smartphone che si illumina. E’ appena arrivato un messaggio WhatsApp.

Stiamo arrivando esci. I Carabinieri attendono: due minuti e arriva uno scooter. In sella il 19enne in compagnia di un suo coetaneo. Il ragazzo getta una busta che ha tra le mani ma è troppo tardi. I carabinieri hanno visto tutto, bloccano lo scooter con in sella i due giovani e raccolgono quell’involucro. Nella busta poco più di 8 grammi di hashish.

Mentre S. viene arrestato e rimesso agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, si decide di perquisire l’abitazione del 19enne.

Lì i militari trovano altri 91 grammi di hashish, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento.

Il giovane pusher viene arrestato mentre l’altro suo complice denunciato.