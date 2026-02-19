Napoli – Perseguita l’ex compagna, fermato 41enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne napoletano per atti persecutori.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni Barra, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di un uomo all’esterno dell’abitazione dell’ex compagna in forte stato di agitazione.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato l’uomo che alla vista degli agenti ha provato a fuggire finchè non è stato bloccato dagli operatori. La donna ha riferito che lo stesso, poco prima, aveva tentato di entrare dentro casa, sferrando calci e pugni alla porta e minacciandola, come già avvenuto in altre occasioni;

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.