Napoli- Solidarietà del Prefetto a Neres

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, questa mattina ha espresso solidarietà e vicinanza al calciatore NERES CAMPOS DAVID, che al termine dell’incontro di calcio disputato allo stadio Maradona, è stato vittima di rapina mentre raggiungeva l’albergo presso il quale pernotta con la famiglia.

La Città di Napoli e la sua comunità restano straordinarie realtà civiche sia per l’accoglienza che per la preziosa storia millenaria.

Il Prefetto ha voluto rassicurare – con una telefonata personale – il calciatore, appena arrivato nella nostra città, sul fatto che, nonostante l’episodio di cui purtroppo è rimasto vittima, si trova in un territorio in cui la Magistratura e le Forze dell’ordine, cui ripone massima fiducia per la professionalità e l’impegno, svolgono una incessante attività di contrasto ad ogni forma di illegalità. Anche rispetto al deplorevole episodio è in atto il massimo sforzo investigativo per assicurare i colpevoli alla giustizia.