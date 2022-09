Napoli – Sequestro TLE: 3 arresti e 2 denunce

1,5 tonnellate di T.L.E. sottratte al mercato abusivo, 3 cittadini extracomunitari (un 44enne pakistano e due indiani di 54 e 28 anni) arrestati in flagranza e altri 2 denunciati a piede libero, per concorso a vario titolo nei reati di contrabbando e traffico di stupefacenti il bilancio complessivo di due distinti interventi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli.

In particolare, i finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore, durante un controllo del territorio, hanno individuato nella zona residenziale di Grumo Nevano 3 persone intente a scaricare numerosi colli da un furgone, nei pressi di un locale adibito a deposito. Insospettiti dalle anomale circostanze e dall’atteggiamento degli addetti ai lavori, i militari sono intervenuti per un controllo rinvenendo diverse confezioni di “tabacco da mastico”, prive dei contrassegni dei monopoli di Stato. Oltre 700 i chilogrammi di tabacco di contrabbando sequestrato, parte del quale rinvenuto anche presso la dimora di uno dei soggetti coinvolti.

Nel corso di un altro controllo sempre a Grumo Nevano, le stesse Fiamme Gialle di Frattamaggiore hanno controllato un furgone che trasportava confezioni di incenso e tovaglioli di carta, con a bordo 2 cittadini di nazionalità indiana: sotto il carico di copertura sono stati rinvenuti 741,150 kg di tabacco lavorato estero suddiviso in 61 cartoni e 45 gr. di bulbi di papavero essiccato, stupefacente di tipo oppiaceo.

Il tabacco, nei casi riscontrati di origine indiana, era custodito in varie confezioni sigillate presumibilmente già pronte per essere vendute.