Portici – Spacciatori denunciati grazie ad una segnalazione tramite l’app Youpol

Martedì pomeriggio gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via San Cristofaro a Portici poiché un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalato un’attività di spaccio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato due giovani e uno di essi, alla loro vista, si è allontanato velocemente tentando di disfarsi di una bustina contenente marijuana.

Gli agenti li hanno raggiunti e bloccati trovandoli in possesso di 7 bustine contenenti circa 15,6 grammi di marijuana; inoltre, hanno effettuato un controllo nelle rispettive abitazioni dove hanno rinvenuto altre 3 bustine con circa 5,4 grammi della stessa sostanza, 22 stecche di hashish del peso di circa 49 grammi, 10 euro e un bilancino di precisione.

Un 21enne di San Giorgio a Cremano, con precedenti di polizia, e un 14enne di Portici sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.