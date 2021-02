Napoli – Sequestrate armi, munizioni e droga al Rione Traiano

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Paolo hanno effettuato un controllo in un’area condominiale di un parco di via Livio Andronico dove hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno di una borsa occultata in un tombino, due revolver di cui uno con matricola abrasa, una pistola semiautomatica completa di caricatore con matricola abrasa e 237 proiettili di vario calibro.

Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto, in un altro tombino, 8 involucri e 1 barattolino di vetro contenenti cocaina del peso di 88 grammi circa e 2 buste con 58 grammi circa di marijuana.