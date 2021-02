Napoli – Controlli nel rione Monterosa, ecco il bilancio

eri sera gli agenti del Commissariato Scampia e della Polizia Locale, con il supporto dei Nibbio e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona del rione “Monterosa”.

Nel corso dell’attività sono state identificate 40 persone, controllati 26 veicoli di cui 9 sottoposti a sequestro amministrativo ed uno a sequestro ai fini della successiva confisca; sono state contestate 19 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e mancato utilizzo del casco protettivo, elevando sanzioni per un totale di 30.000 euro.

Inoltre, due persone sono state denunciate per guida senza patente, violazione reiterata nel biennio, mentre un 21 enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di un involucro con 2 grammi circa di hashish.

Infine, i poliziotti hanno effettuato un controllo su un’auto abbandonata in via Marrazzo in cui hanno rinvenuto numerose bustine contenenti 210 grammi circa di marijuana.