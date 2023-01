Napoli – Sequestrata droga a Scampia

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Labriola hanno notato nei pressi di un edificio due persone che, alla loro vista, si sono date alla fuga nelle strade adiacenti.

I poliziotti, insospettiti, hanno effettuato un controllo nello stabile dove hanno rinvenuto, in un’intercapedine tra il muro e il vano ascensore, 16 involucri con circa 900 grammi di cocaina e un pezzo di hashish del peso di 44 grammi.