Acerra – Aggrediscono personale sanitario, denunciate tre donne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso la clinica “Villa dei Fiori” per la segnalazione di un’aggressione nei confronti di personale sanitario.

Gli agenti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un medico il quale ha raccontato che un uomo e tre donne, poco prima, si erano lamentati dei tempi di attesa troppo lunghi per la visita di un loro familiare ed avevano inveito ed aggredito due infermiere del pronto soccorso ed un soccorritore del 118.

I poliziotti hanno raggiunto e identificato le tre donne che sono state denunciate per minacce, violenza, lesioni e interruzione di Pubblico Servizio.