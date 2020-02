Napoli – Scoperti in possesso di droga, arrestati due giovani

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Onorato Fava un giovane che, accortosi della loro presenza, ha lanciato una busta dal balcone della propria abitazione.

I poliziotti entrati nell’appartamento hanno trovato due ragazzi in forte stato di agitazione ed hanno accertato, con il supporto dei cani antidroga dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, che i due avevano maneggiato sostanza stupefacente. Difatti, nella busta, recuperata dagli operatori, sono state rinvenute 21 stecchette di hashish per un peso complessivo di circa 66 grammi, 9 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 422 grammi, un bilancino e due coltelli.

L.B. e E.B., napoletani di 25 e 18 anni, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.