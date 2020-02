Napoli – Controlli della polizia nella zona dei “baretti”, ecco il bilancio

Ieri sera gli agenti del commissariato San Ferdinando, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nella zona dei “baretti” al fine di contrastare ogni forma di illegalità.

I poliziotti hanno sanzionato il titolare di un bar in vico Sospiri per aver occupato il suolo pubblico in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla concessione comunale, ed hanno multato un bar di vico Belledonne privo di nulla osta di impatto acustico e per aver diffuso musica ad alto volume in violazione dell’ordinanza del Comune di Napoli.

Sono stati effettuati 5 posti di controllo con l’utilizzo dell’etilometro per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e, nel corso dell’attività, sono state identificate 79 persone di cui 12 con precedenti di polizia. Sono stati controllati 36 veicoli ed elevate due sanzioni per un veicolo privo di copertura assicurativa e perciò sequestrato, ed un’altra nei confronti di un conducente che non aveva mai conseguito la patente il cui veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Inoltre, un uomo sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo in via Chiatamone è stato denunciato ai sensi dell’art. 7 co. 15bis del Codice della Strada e, nella stessa strada, 14 persone sono state multate per divieto di sosta.