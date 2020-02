Napoli – Eroina in casa, in manette 43enne

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con il supporto dei cani antidroga dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un controllo in Vico Pontenuovo presso l’appartamento di un uomo.

I poliziotti hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione quattro involucri di eroina del peso complessivo di 45 grammi, la somma di 330 euro, un bilancino e diverse bustine per il confezionamento della droga.

Kombo Amani Mbarouk, 43enne della Tanzania con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.