Napoli – Scampia: arrestato uno spacciatore

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Monte Rosa hanno notato un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa da una busta in prossimità di un’aiuola, l’ha consegnato ad una persona a bordo di un’auto in cambio di denaro; quest’ultima si è poi allontanata velocemente.

Gli operatori hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 390 euro mentre hanno rinvenuto nella busta 24 bustine contenenti circa 32 grammi di marijuana.

Un 18enne napoletano è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.