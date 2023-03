Grumo Nevano/Frattaminore – Arrestati due spacciatori

Sabato mattina gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Pezzullo a Grumo Nevano un uomo a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto tre buste contenenti circa 1,2 kg di hashish, circa 155 grammi di cocaina, un bilancino di precisione ed un coltello intriso di sostanza stupefacente.

Successivamente gli operatori hanno controllato l’abitazione di un’altra persona in via Viggiano a Frattaminore dove hanno trovato in un congelatore non funzionante 5 dosi contenenti circa 1,6 grammi di cocaina, 5 stecche di hashish del peso di circa 10,2 grammi, circa 20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari.

N.L., 28enne di Orta di Atella con precedenti di polizia, e P.C., 33enne di Frattaminore, sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio; al 28enne sono state, altresì, contestate due violazioni del Codice della Strada per guida senza patente e mancata copertura assicurativa.