Napoli – Sassuolo 0-2: Osimhen spreca e i neroverdi ne approfittano, azzurri ko al San Paolo

Brutta battuta d’arresto per il Napoli, che perde 0-2 al San Paolo contro il Sassuolo. Match poco brillante degli uomini di Gattuso, che giocano su ritmi bassi e faticano a trovare profondità e pericolosità sotto porta soprattutto nella ripresa. Pesano molto sull’esito della partita i gravi errori sotto porta di Osimhen nel primo tempo. Il Sassuolo si porta avanti con un rigore di Locatelli assegnato dal Var e gestisce bene la gara. Nel finale gli azzurri protestano veementemente per una presunta trattenuta in area sul nigeriano, sul ribaltamento di fronte gli uomini di De Zerbi raddoppiano e chiudono la gara. I neroverdi, ordinati e cinici, portano a casa un successo pesante e si lanciano al secondo posto a due punti dal Milan capolista.

Primo tempo

Dopo 3′ minuti ci prova subito Mertens dal limite, palla fuori non di molto. Al 10′ occasionissima Napoli con Osimhen, che approfittando di uno svarione difensivo del portiere neroverde calcia a botta sicura a porta sguarnita ma Consigli si supera e sbarra la strada al nigeriano. Gli azzurri hanno in mano il possesso palla ma non trovano molti sbocchi, il Sassuolo tende a contenere e a ripartire in contropiede. Al 27′ conclusione di Mertens dal limite, palla alta. Altra occasione azzurra al 32′: gran percussione di Osimhen che ruba palla e si invola verso la porta, fa tutto bene ma conclude alto da ottima posizione. Un minuto dopo miracolo di Consigli su tiro a botta sicura di Fabian Ruiz. Al 39′ azione personale di Lozano che si accentra e calcia, palla debole tra le braccia di Consigli. Al 42′ squillo Sassuolo con Boga, il suo tiro viene alzato sopra la traversa da Ospina. La prima frazione si conclude a reti bianche con un Napoli poco brillante che comunque ha sprecato due ghiotte occasioni con Osimhen.

Secondo tempo

Pronti via e il Sassuolo si fa veder subito con un tiro ravvicinato da posizione defilata di Rogerio, blocca Ospina. Al 3′ tiro da fuori di Locatelli, palla di poco a lato. Al 5′ punizione velenosa di Mertens dai 20 metri, si distende e devia in angolo Consigli. Al 12′ momento chiave del match, calcio di rigore per il Sassuolo, il Var segnala un contatto in area tra Di Lorenzo e Raspadori. Dal dischetto si presenta Locatelli che non sbaglia. Il Napoli prova a reagire e al 21′ spreca un ottima chance con Mertens, che ben pescato da Politano calcia a lato sotto porta. Gli uomini di Gattuso faticano a rendersi pericolosi, apparendo prevedibili e privi di idee, il Sassuolo amministra il vantaggio senza troppi patemi. Al 36′ ci prova Di Lorenzo di testa sugli sviluppi di un corner, pallone alto. Finale vibrante, al 90′ gol annullato a Manolas per fuorigioco. Poco dopo proteste accese degli azzurri per una presunta trattenuta in area su Osimhen, l’arbitro lascia correre e sul ribaltamento di fronte il Sassuolo trova il raddoppio con Lopez ed espugna il San Paolo.