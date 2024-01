Napoli- Salernitana: 2-1. Rrahmani al 97° fa esplodere il Diego Armando Maradona

Finisce 2-1 per il Napoli, il derby campano del girone di ritorno; a fissare il risultato le reti di Candreva (29°), Politano (45°+4) e Rrahmani che al 77° fa letteralmente esplodere i ìl Maradona. Vittoria meritata per gli uomini di Mazzarri, che tengono il pallino del gioco per tutti e 105 minuti, di una gara iniziata in salita e recuperata grazie alla voglia di crederci ed una ritrovata forma fisica.

Il primo gol è di marca granata, con Candreva che batte Gollini dalla distanza: portiere azzurro tradito da un sole accecante, che gli ha ostacolato la vista.

Sul finire del primo tempo la tenacia azzurra viene premiata: Fazio atterra Simeone in area, Marinelli, richiamato dal Var, assegna il penalty: Politano non perdona e la mette alle spalle di Ochoa.

Nella ripresa è un monologo azzurro, con la rete che arriva all’ultimo respiro: punizione dalla trequarti di Raspadori, palla che arriva a Demme, assist di testa per Rrhamani che non sbaglia.

Tre punti fondamentali per la squadra di Mazzarri, ora a soli 2 punti dalla zona Champions in attesa della gara della Fiornetina.

Tra le note liete gli ingressi di Demme e Zerbin, tra quelle negative il giallo a Kvara, costretto a saltare la prossima gara.

NAPOLI: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Cajuste (77′ Demme), Lobotka, Gaetano (56′ Raspadori), Politano (66′ Zerbin), Kvaratskhelia, Simeone. All. Mazzarri.

SALERNITANA: Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber (83′ Daniliuc), Sambia (90′ Bronn), Legowski (66′ Pierozzi), Salomon, Bradaric, Martegani, Candreva, Tchaouna, Simy (90′ Ikwuemesi) . All. F.Inzaghi.

Arbitro: Marunelli di Tivoli

Marcatori: 29′ Candreva, 45’+4 Politano rig, 97′ Rrahmani

Note: ammoniti Cajuste, Legowski, Rrahmani, Kvaratskhelia, Bradaric

Foto sscnapoli.it