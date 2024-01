Napoli- Salernitana: 2-1. Le parole di Mazzarri, Rrahmani e Di Lorenzo al termine della gara

MAZZARRI

“E’ stata la vittoria del gruppo“. Walter Mazzarri esprime la sua soddisfazione dopo il successo del Napoli sulla Salernitana.

“Oggi ho rivisto lo spirito giusto dei ragazzi, il ritiro è stato importante anche per ritrovare gioco e compattezza“.

“La partita è stata combattuta e difficile. La Salernitana si è chiusa bene ed è ripartita in contropiede. Sono ben messi in campo e noi, nonostante stessimo comandando la partita, siamo stati penalizzati alla loro prima uscita in ripartenza”

“Siamo comunque rimasti calmi e non ci siamo demoralizzati, nonostante avessimo subìto una bella botta. Abbiamo continuato a giocare e nel complesso è stata una vittoria meritata”

“E’ stata una gara giocata col collettivo, chi è entrato ha dato una grande mano, tutti hanno contribuito a questo successo di squadra: Abbiamo creato diverse palle gol, il possesso palla è stato costante ed ho visto quello che sa esprimere questo gruppo”

“Purtroppo la parentesi triste di Torino ha condizionato l’umore e la situazione, perchè poco prima col Monza avevamo fatto una prestazione di qualità”

“Oggi ho visto un Napoli compatto che ha concesso pochissimo e creato molto. Loro hanno segnato un gol bellissimo, però siamo stati bravi a non disunirci e rimontare con merito”

“Adesso andremo a giocare la Supercoppa, ma ci penserò da domani. oggi ci gosiamo questa vittoria perchè per noi era fondamentale conquistare i tre punti in un momento così delicato”

RRAHMANI

“C’è tanta intensità in questa vittoria, ha un valore molto importante“. Amir Rrahmani è stato l’uomo del match, in un pomeriggio che resterà di certo nella sua memoria dopo la rete nel recupero.

“E’ stato un gol che ci ha dato una gioia enorme. Ho visto la palla arrivare da una sponda di Demme e appena ho stoppato ho girato in porta senza pensarci due volte. E’ andata bene e ci voleva questo successo dopo tante difficoltà“.

“Per noi è fondamentale reagire, essere campioni d’Italia e dover attraversare momenti così delicati non è semplice, abbiamo dimostrato di avere lo spessore per reagire”

“Sicuramente il ritiro è stato importante, non siamo certo felici di come stanno andando le cose, ma speriamo che sia il primo passo per riprendere la strada giusta”

Sulla sua emozione personale: “Il 13 gennaio mi porta fortuna. Ho segnato anche alla Juve l’anno scorso in questa data. Di certo fare gol è sempre una felicità, ma averlo realizzato oggi è un segnale di grande importanza per me e per la squadra. La volontà è quella di ripartire da qui per dimostrare il nostro vero valore”

DI LORENZO

“Il gol di Rrahmani è stato una liberazione, è stata una vittoria di carattere“. Giovanni Di Lorenzo commenta con entusiasmo e gioia questo successo all’ultimo respiro sulla Salernitana.

“Siamo stati bravi a pareggiare prima della fine del primo tempo. la gara era partita in salita, la Salernitana si è chiusa bene e non era facile trovare spazi”

“Sotto il profilo dell’impegno abbiamo dato tutto, ma non è mai mancata la nostra dedizione, purtroppo non siamo stati premiati sinora nella finalizzazione, ma l’atteggiamento è sempre stato propositivo”

“Questa vittoria ci ripaga di tanti momenti dificili che abbiamo vissuto. Sono orgolgioso di essere il capitano di questa squadra. Adesso ci giocheremo la Supercoppa con positività e consapevoli che possiamo essere ancora protagonisti”

Fonte sscnapoli.it