Napoli – Ruba uno scooter, arrestato 42enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Carlo Poerio per una segnalazione di un furto di un motoveicolo.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona che ha raccontato di aver parcheggiato il suo scooter prima di entrare in un esercizio commerciale, ma, una volta uscita, non l’aveva più trovato.

Gli operatori, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale, hanno accertato che, poco prima, un uomo a bordo di una moto aveva seguito il conducente dello scooter e, dopo aver notato che quest’ultimo era entrato nel negozio, era ritornato a piedi ed aveva asportato il veicolo per poi allontanarsi.

Gli agenti, poco dopo, nel transitare in via Giulio de Petra, hanno trovato la moto su cui l’uomo era a bordo prima di commettere il furto e, poco distante, hanno rintracciato quest’ultimo; inoltre, nel vano sottosella del motoveicolo, hanno trovato diversi arnesi atti allo scasso.

Infine, con il supporto della pattuglia del Commissariato Montecalvario, in via San Gennaro dei Poveri hanno rinvenuto il veicolo rubato.

V.G., 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato nonché denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso e guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio; infine, lo scooter è stato restituito al proprietario.