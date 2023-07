Napoli – Trovato con auricolari rubati, algerino denunciato per ricettazione

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo ma è stato raggiunto e trovato in possesso di uno zaino contenente 8 confezioni di Air Pods di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Un 32enne algerino è stato denunciato per ricettazione mentre gli auricolari sono stati sequestrati.