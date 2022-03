Napoli – Ruba un portafoglio, arrestato 33enne

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato un uomo che, con fare sospetto, stava seguendo una coppia di giovani fino a quando, approfittando della loro distrazione, è riuscito ad aprire una borsa e ha preso un portafogli.

I poliziotti hanno raggiunto e, dopo una colluttazione, bloccato il malvivente, identificandolo per A.G., 33enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, che è stato arrestato per furto con destrezza e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre il portafogli è stato restituito alla vittima.