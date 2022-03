Pomigliano – Sorpreso con droga, arrestato 73enne

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mibile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti,

hanno notato in via Jan Palach a Pomigliano d’Arco un viavai di persone ed un uomo che entrava ed usciva da uno stabile.

I poliziotti lo hanno bloccato e trovato in possesso di 7 bustine contenenti 7,5 grammi circa di marijuana, un cellulare e 820 euro; inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto altre 15 bustine con 16 grammi circa della stessa sostanza, una busta contenente altri 40 grammi circa di marijuana, un bilancino di precisione, un paio di forbici e diverso materiale per il confezionamento della droga.

C.G., 73enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.