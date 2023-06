Napoli – Ruba un cellulare, arrestato 34enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria – Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carlo Poerio, hanno notato un uomo che, dopo aver colpito con un pugno una persona al volto facendola rovinare a terra, le ha sottratto il telefono cellulare dalle mani per poi darsi alla fuga.

I poliziotti hanno inseguito e raggiunto l’uomo in via Carriera Grande ma quest’ultimo, nel tentativo di guadagnarsi nuovamente la fuga, ha colpito più volte gli agenti che lo hanno definitivamente bloccato trovandolo in possesso dello smartphone sottratto poco prima.

Un 34enne marocchino con precedenti di polizia è stato arrestato per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.