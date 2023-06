Napoli – Pretende di salire sull’autobus con un titolo di viaggio intestato ad un’altra persona ed impedisce all’autista di ripartire: denunciato

Iera sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in corso Arnaldo Lucci, presso il Metropark, per una segnalazione di una lite tra il conducente di un autobus ed un utente.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato l’autista del pullman il quale ha raccontato di aver avuto un diverbio con un uomo che, in possesso di un titolo di viaggio intestato ad un’altra persona, aveva preteso di salire a bordo e, di fronte al suo rifiuto, aveva dato in escandescenze impedendo all’autista di ripartire.

Gli operatori hanno identificato l’uomo per un 38enne tunisino, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, e lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio.