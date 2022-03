“Siamo lì in alto e crediamo al sogno”. Amir Rrahmani parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss a 3 giorni dal big match contro il Milan.

Si parte dal successo esaltante dell’Olimpico:

“E’ stata una vittoria importantissima per la classifica, sappiamo che in questo momento ogni sfida ha un peso fondamentale. Noi siamo davanti per ora, ma sappiamo che ci sono altre squadre e sarà una bella lotta fino alla fine”.

“Abbiamo provato una grande emozione perché vincere è bello e vincere all’ultimo istante è ancora più bello. Credo che abbiamo dimostrato di avere carattere perché dopo il pareggio della Lazio abbiamo cercato di vincerla ancora”.

“E’ chiaro che noi vorremmo stare in testa fino alla fine ed essere protagonisti. Però può succedere di tutto in campo e bisogna vivere alla giornata”.

Contro il Milan ci sarà lo Stadio Maradona ricolmo di passione:

“Lo sappiamo bene come sarà il clima domenica e quanto calore ci darà il Maradona, ma adesso stiamo solo pensando ad essere concentrati in allenamento e a preparare al meglio la partita”.

“E’ normale che si pensa sempre al massimo e sappiamo anche che abbiamo una rosa con tanti campioni che possono risolvere la gara”.

Siete la difesa più forte del campionato sinora:

“Sì, è un bel risultato, per me è molto più facile giocare al fianco di un campione quale è Koulibaly. Speriamo che domenica riusciremo a fare bene anche perché il Milan ha tanti attaccanti bravi”.

I tifosi cantano che hanno un sogno nel cuore…

“Il sogno dei tifosi è anche il nostro. Quello che posso dire è che daremo l’anima per poter arrivare dove tutti desideriamo”.