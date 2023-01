Napoli – Roma: 2-1. Gli azzurri volano con Osimhen e Simeone! +13 sulla seconda!

Il Napoli batte la Roma per 2-1, grazie alle reti di Osimhen e Simeone; di El Shaarawy la rete del momentaneo pareggio dei giallorossi. Partita a due facce, con un primo tempo dominato dal Napoli, che al 17’ trova col solito Osimhen il meritato vantaggio. Nella ripresa il cambio Spinazzola – El Shaarawy cambia la Roma, che va più volte vicino al pareggio, prima del gol del faraone, autentica bestia nera degli azzurri. A questo punto Spalletti cambia le carte in tavole dopo aver sostituito Kvara con Elmas, toglie dal campo anche Osimhen e Lozano per Raspadori e Simeone. Ed è proprio il Cholito che all’86’ si libera bene di Smalling e batte con un bolide dai 14 metri Rui Patricio. Finisce tra gli applausi del Diego Armando Maradona e con il Napoli che si porta a + 13 sulla prima antagonista, che è ora l’Inter.

Tabellino

Napoli – Roma: 2-1 (pt 1-0)

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (68′ Olivera), Anguissa, Lobotka, Zielinski (91′ Ndombele), Lozano (75′ Raspadori), Kvaratskhelia (69′ Elmas), Osimhen (75′ Simeone). All. Spalletti.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez, Zalewski, Cristante (88′ Volpato), Matic (73′ Tahirovic), Spinazzola (46′ El Shaarawy), Pellegrini (83′ Bove), Dybala, Abraham (73′ Belotti). All. Mourinho.

Arbitro: Orsato di Schio

Marcatori: 17′ Osimhen, 75′ El Shaarawy, 86′ Simeone

Note: ammoniti Dybala, Osimhen, El Shaarawy