Napoli – Roma: 2-1. Mourinho: “Kim e Rrahmani fantastici, abbiamo imposto il nostro ritmo al Napoli”

Mourinho: “Quando si giocano tre partite alla settimana devi avere una rosa competitiva. Quando giochiamo una gara a settimana puoi vincere le partite. Quando si giocano 3 gare a settimana, le squadre più attrezzate sono le favorite per la Champions. Stiamo facendo crescere i calciatori come Bove e Volpato. Ho detto ai giocatori di non essere tristi per la sconfitta, ma di guardare la gara fatta, il calendario e la classifica. Oggi la sconfitta è immeritata.”

“Abbiamo imposto un ritmo alla partita che ha messo in difficoltà il Napoli. Questo ritmo ha penalizzato Dybala e Pellegrini. Merito a Rrahmani e Kim che nei duelli sono fantastici. Il Napoli vincerà il campionato.”

“Sui cambi, una cosa è far entrare Elmas, Raspadori e Simeone, un’altra è inserire Bove e Volpato”