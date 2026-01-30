Massa di Somma – Colpo al municipio e poi si nasconde sotto al materasso, denunciato 40enne

300 euro portati via dalla cassa dell’Ufficio Anagrafe di Massa di Somma.

Inizia con questa premessa la storia di un 40enne già noto alle forze dell’ordine.

E’ notte quando forza la porta d’ingresso della struttura e raggiunge la sede municipale della Protezione Civile e dell’Anagrafe sommese. Racimola i contanti conservati e se ne va.

Le telecamere in zona lo riprendono e i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio riescono a identificarlo facilmente

Un’indagine rapida e meritoria ma la notizia non è questa.

Perché, forse ispirato dal catturando napoletano arrestato due giorni fa, il 40enne ha pensato bene di nascondersi nel cassettone del letto matrimoniale.

L’ha fatto appena sentita la parola “Carabinieri”, pronunciata dopo i colpi battuti sulla porta di casa.

L’uomo è stato denunciato e dovrà rispondere di furto e danneggiamento.