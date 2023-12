Napoli – Rinvenute e sequestrate 701 stecche di sigarette

Nella giornata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Salaiolo dell’Orto del Conte, per un incendio.

Gli operanti, unitamente ai VV.FF, hanno notato del fumo fuoriuscire da un foro di una parete di un basso abbandonato ed una volta entrati hanno riscontrato la presenza di numerosi scatoloni di sigarette in parte bruciati e altri custoditi in una stanzetta del tutto intatti.

Pertanto, i poliziotti, dopo aver messo in sicurezza l’area, hanno rinvenuto e sequestrato701 stecche prive del marchio del Monopolio di Stato per un peso complessivo di circa 141 kg.