Napoli – Controlli movida al Vomero, ecco il bilancio

Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Vomero, Secondigliano, Poggioreale, San Ferdinando,Vicaria-Mercato, San Giovanni-Barra ,Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, personale della Guardia di Finanza e della Polizia Metropolitana, hanno effettuato controlli nel quartiere del Vomero ed in particolare a San Martino, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro, in viale Michelangelo e nelle vie Giordano, Scarlatti, Falcone, Giotto, Bernini e Bertoli.

Nel corso del servizio gli operatori hanno identificato 244 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, controllato 64 veicoli, e contestato una violazione del Codice della Strada per mancata revisione periodica; inoltre sono stati controllati 6 esercizi commerciali, di cui 4 sanzionati per mancata emissione dello scontrino fiscale.