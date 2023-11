Napoli – Rapina un Rolex, fermato un uomo

Per delega del Procuratore della Repubblica si comunica che, nella serata di ieri, 09 novembre 2023, la Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta del Pubblico Ministero, nei confronti di S. C., classe ’87, pluripregiudicato, anche per reati contro il patrimonio.

Il destinatario del provvedimento cautelare è gravemente indiziato di essere l’autore di una rapina commessa ai danni di un turista inglese a cui, lo scorso 22 agosto, in via Vergini, avrebbe asportato un orologio “Rolex” del valore commerciale di € 7.000,00, strappandoglielo dal polso, dopo aver usato violenza nei suoi confronti per vincere la viva resistenza opposta.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli nell’immediatezza dei fatti, in particolar modo attraverso l’analisi delle immagini estrapolate da alcuni sistemi di videosorveglianza, incrociate con le dichiarazioni della vittima e della individuazione fotografica, hanno consentito di identificare il presunto rapinatore.

Sono altresì in corso ulteriori indagini finalizzate ad acclarare l’eventuale responsabilità dell’odierno indagato in merito ad analoghi episodi.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.