San Giuseppe Vesuviano – Nasconde cocaina tra l’ovatta di un cuscino da divano: arrestato

Oggi pomeriggio, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato in via Ferrovia dello Stato a Ottaviano un uomo alla guida di un’auto che è stato trovato in possesso di 4 buste contenenti complessivamente 320 grammi di cocaina, che nascondeva all’interno di un cuscino da divano custodito nel cofano dell’autovettura, e di due telefoni cellulari.

Un 45enne napoletano con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.