Napoli – Quattro persone denunciate tra Poggioreale e Rione Traiano

Poggioreale: sorpreso con un coltello. Denunciato.

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via del Macello, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno bloccato ed identificato per un 16enne napoletano trovandolo in possesso di un coltello a serramanico con la lama lunga circa 5 cm; pertanto lo hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere ed affidato al genitore.

Rione Traiano: sorpresi in due locali sottoposti a sequestro.

Denunciati tre uomini.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in due locali di via Tertulliano già sottoposti a sequestro per attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i poliziotti in uno di essi hanno sorpreso e bloccato due persone ed hanno notato un televisore collegato ad un impianto di videosorveglianza, mentre nell’altro hanno trovato una terza persona rinvenendo, altresì, diversi cavi audio-video che fuoriuscivano da una parete con i relativi jack; inoltre, con il supporto del Vigili del Fuoco, hanno trovato sul lastrico solare una multipresa con diversi cavi collegati a 3 microcamere.Due napoletani di 20 e 45 anni ed un ghanese di 46 anni, tutti con precedenti di polizia, sono stati denunciati per violazione di sigilli.